Братья и зятья: кумовство как отличительная черта губернаторства Фургала

Когда какой-либо человек приходит к власти, он расставляет на важные посты людей, которым доверяет. В этом нет ничего плохого – приток «свежей крови» позволяет рассматривать старые проблемы под новым ракурсом и, как следствие, находить новые пути решения этих проблем. Но это только в том случае, если люди подобраны грамотные и профессиональные. Совсем другое дело, когда чиновник занимает значительную должность для «распила» бюджетных денег, а люди подбираются только по принципу верности.

В случае с арестованным по подозрению в организации убийств экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала мы и наблюдаем подобный принцип. Завод «Амурсталь» стал на долгое время личными угодьями четы Фургал: 25% имеет жена арестованного экс-губернатора Лариса Стародубова; еще 25% до недавнего времени принадлежали давнему партнеру Фургала по ломозакупочному бизнесу Николаю Мистрюкову.

«Амурсталь» управляется компанией «Торэкс-Хабаровск». Первым генеральным директором фирмы являлся Захар Синяговский. Руководящие должности в «Торэксе» и на «Амурстали» также занимали Дмитрий Козлов, Сергей Кузнецов и Сергей Зюбр.

После того, как основным владельцем завода стал Павел Бальский, он нанял аудиторов, чтобы выяснить, куда делить огромные кредиты, выделенные предприятию государством на развитие металлургической промышленности. Выяснилось – активы методично выводились на подконтрольной семье Фургала компании.

Когда Сергей Фургал стал губернатором Хабаровского края, он стал масштабно заниматься кумовством. Синяговский получил должность советника главы региона по информационной политике. Давние знакомые Фургала Владимир Хлапов и Юрий Золочевский стали заместителями губернатора. Зюбр, Кузнецов и Козлов стали депутатами Законодательной думы Хабаровского края. Сергей Бочкарев и Александр Мелека, работающие с металлоломом, заняли кресла депутатов Хабаровской городской думы. Никто из этих людей своими хорошими делами или общественной активностью ранее хабаровчанам не запомнился.

Деньги через завод потекли рекой прямо в карманы бенефициаров. Фургал без всяких усилий «пробивал» нужные его бизнесу законопроекты. К счастью, это продолжалось недолго. Мистрюков и Фургал сейчас находятся в СИЗО. Золочевского, Хлапова и Синяговского уволили из правительства. Кузнецов и Козлов арестованы по подозрению в мошенничестве. Разгул кумовства удалось остановить.