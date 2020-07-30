Хабаровских протестующих массово штрафуют за нарушения ПДД

Эйфория от акций протеста в Хабаровском крае постепенно идет на убыль. Некоторых наиболее активных участников митингов стали арестовывать. Автомобилисты, выражая свою гражданскую позицию, часто нарушали правила дорожного движения. Сейчас к ним стали приходить штрафы от ГИБДД.

С того дня, когда начались митинги, задокументировано 2209 административных правонарушения. На месте к ответственности привлечено 310 водителей, в том числе 11 за последние сутки.

Автомобилисты проезжают на запрещающий сигнал светофора, выезжают за стоп-линию и совершают прочие проступки. Теперь наступил период, когда следует отвечать за свои действия. Также стоит отметить, что 23-х участников пеших колонн оштрафовали на общую сумму 165 тысяч рублей. Четверых отправили под административный арест.