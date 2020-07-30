Хабаровский край получит около 900 млн рублей на «детские» выплаты

Всего между регионами распределено 18,4 млрд рублей

Российское правительство выделило Минтруду дополнительные средства на выплаты нуждающимся семьям на детей от трех до семи лет. В Хабаровский край на эту меры поддержки будет направлено более 892 млн рублей. Всего между регионами распределено 18,4 млрд рублей.

Мера поддержки, введенная по поручению Президента РФ Владимира Путина, оказалась достаточно востребованной в регионе. На сегодняшний день за предоставлением выплат на детей обратилось 47207 жителей края. Положительные решения приняты по 31603 заявлениям. Выплата произведена на 37 587 детей на сумму 1,8 млрд рублей.

Право на выплату имеют те граждане, чей среднедушевой доход ниже 14369 рублей. Доходы рассчитываются за 12 месяцев, предшествующих шестимесячному периоду перед месяцем подачи заявления. Размер выплаты составляет 7590,5 рублей.

Пособие назначается с 1 января 2020 года на каждого ребёнка в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Деньги будут выплачивать, пока ребенку не исполнится 8 лет.