Московские эксперты проверят хабаровские дороги

Будут проверены трассы, работы на которых велись в 2017, 2018, и 2019 годах.

Представители Общественного совета при Федеральном дорожном агентстве Минтранса России прибыли в Хабаровский край, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Цель визита – оценить ход ремонтных работ, которые ведутся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Хабаровской и Комсомольской агломерациях.

Как отметили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства края, наш регион стал четвертым по счету субъектом страны, куда прибыли эксперты. До этого общественники побывали в Красноярском крае, Приморье и Новосибирской области.

«Наша задача – помочь найти и указать на нюансы, которые в силу разных причин незаметны тем, кто работает на местах. Свежим взглядом всегда можно увидеть какие-то важные вещи, которые кажутся обыденными, привычными. Также мы хотим посмотреть, насколько качественно работают подрядчики, соблюдаются ли нормативы и сроки, вовремя ли устраняются ранее выявленные нарушения, как выполняются гарантийные обязательства по контрактам», — сообщил заместитель председателя Общественного совета при Росавтодоре Глеб Киндер.

В ближайшие два дня комиссия совершит объезд по дорожным объектам, в том числе тем, работы на которых велись в 2017, 2018, и 2019 годах. В перечне улицы Серышева, Карла Маркса, Муравьева-Амурского, Джамбула, Ленинградская, Знаменщикова, Гайдара, Льва Толстого, Герасимова, Суворова, Краснореченская, Хасановская, Восточное шоссе и ряд других. Итоги инспекции подведут в субботу, 1 августа.

Как подчеркнули в краевом минтрансе, в первую очередь ремонт идет на улицах, наиболее востребованных гражданами: дорогах, по которым проходят автобусные маршруты, которые ведут к школам, больницам и к станциям скорой помощи.

Так, в прошлом году в нормативное состояние были приведены почти 200 км автомобильных дорог Хабаровской и Комсомольской агломераций, а также дорог регионального и межмуниципального значения. В общей сложности это — 111 участков. В 2020 году планируется привести в порядок 101 объект дорожного хозяйства. Все контракты заключены, работы идут в соответствии с установленными сроками.

Стоимость работ по нацпроекту, который реализуется по поручению Президента России Владимира Путина, в этом году превысит 3 миллиарда рублей, из них порядка 200 миллионов будут направлены на организацию безопасности дорожного движения.