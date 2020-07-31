Женщина платила за хорошую жизнь фальшивыми «Хабаровсками»

30-летняя безработная жительница краевого центра, видимо, испытывая отвращение к труду, решили пойти по скользкой дорожке. Она заказала через интернет 15 фальшивых пятитысячных купюр. После этого она приступила к реализации поддельных «Хабаровсков».

Две фальшивки она «вбросила» в одном из торговых центров. Еще одну – в торговой точке, расположенной в Индустриальном районе города. Через 2 дня хабаровчанка рассчиталась за услуги в автомобильном центре. Разумеется, ни разу не настоящими банкнотами. Тут-то ее и задержали сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Хабаровскому краю.

В ходе обысков жилья и личных вещей безработной были обнаружены остальные подделки. Женщине грозит до восьми лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.

Фото пресс-службы УМВД России по Хабаровскому краю