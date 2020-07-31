Хабаровский депутат решил бороться с губернаторами-«варягами»

Депутат Законодательной думы Хабаровского края Петр Емельянов внес на рассмотрение регионального парламента законопроект о том, что претендентом на пост губернатора региона может быть только тот, кто прожил в крае не менее 10 лет. Народный избранник считает: родившийся в Хабаровском крае чиновник будет знать о проблемах и путях их решения гораздо больше, чем пришлый «варяг».

«Законопроект внесен. Сессии начинаются в сентябре, но когда проект будет рассмотрен и пройдет ли он экспертизу — неизвестно», — сообщил РИА Новости представитель думы.

Напомним, что Емельянов вместе с депутатом хабаровской городской думы Александром Каяном ранее покинули партию ЛДПР. Стоит также отметить – непопулярный в народе экс-губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт был коренным жителем региона. Он жил и работал здесь всю жизнь. Поэтому как повлияет «ценз оседлости» на качество работы губернатора, неясно.