Под Благовещенском «уничтожен» отряд «националистов»

На одном из полигонов нацгвардии в окрестностях областного центра амурские реконструкторы при поддержке коллег из Хабаровска показали краткий эпизод Великой Отечественной войны - столкновение бойцов Красной армии с бандой нацистских недобитков.

В далекие края (Благовещенск) члены только что созданного военно-исторического клуба «Дальневосточник», что ранее входили в объединение «Амурский пехотинец», отправились, получив приглашение от имени руководства Амурской областной общественной организации мотолюбителей «Мотопатриот».

Первоначально, к 9 Мая, амурчане планировали «запилить» большое действо под названием «Война после войны». В городской черте, при большом стечении народа, провести солидное представление? Милое дело – государственно, патриотично, как-никак 75 лет – это ДАТА! «Опыт подобных реконструкций у нас уже есть. В прошлом году 9 мая при содействии управления Росгвардии по Амурской области дали очень неплохое действие», - рассказывает Василий Семенов, президент «Мотопатриота». В этот раз, по сценарию, на возвращающихся после победы в свое расположение бойцов Красной армии нападает объединенная банда прибалтийских националистов и остатки разгромленных частей вермахта. Внезапный огонь из засады, красные бойцы залегли, неся потери. Наш пулеметчик пытается подавить врага, но «лесной брат» из снайперской винтовки ранил пулеметчика. Но тут, как та «кавалерия из-за холмов», на помощь пехотинцам подоспел крупный калибр – 82-миллиметровый миномет, установленный на мотоцикле М-72. Пара залпов – засада обезврежена, бойцы вермахта убиты, пару националистов и одного немца-«вервольфовца» берут в плен. Все по закону жанра – наши победили.

Мы едем-едем-едем!

Иностранная зараза внесла свои коррективы в сценарий. И вместо реконструкции для всех и каждого спустя полтора месяца решили снять короткометражный игровой фильм по вышеописанному сценарию. Без зрителей, с минимальным количеством участников - только свои и в отдалении. «У нас достаточное количество «красных бойцов», не хватало людей на «темную сторону». Хабаровчане предложили помощь. Жаль, что не все смогли приехать. Тогда действо было бы более грандиозным», - сетует Василий Семенов.

Из Хабаровска в Благовещенск отправилась команда из трех «бойцов» и одного «столичного корреспондента». Заявилось больше, но тут вмешалась жесткая действительность – в Хабаровске все здоровые силы местных реконструкторов были брошены на съемку нового сезона видеопроекта «Медальон».

Оставшиеся в стороне от больших дел решили добираться до Благовещенска на одном автомобиле – проще и дешевле. Часов в девять в пятницу стартовали из Хабаровска и практически без происшествий через восемь часов были на месте. Доехали бы быстрей, если бы не обстановка по пути через Еврейскую автономную область. Нет-нет, федеральная автомобильная дорога Р-297 «Амур» в неплохом состоянии. За исключением пары-тройки участков, что сейчас ремонтируются, на трассе «Амур» легко можно сделать 150 км/ч.

Если бы не натыканные везде посты контроля скорости и камеры. Сколько в «Еврейке» на нашем пути встретилось таких постов, столько же придорожных пасек, торгующих свежим медом, мы встретили в Амурской области. И там - ни одного «контролёра» на трассе. В населенных пунктах скорость воленс-ноленс снижали, это святое. Но по Амурской области большую часть пути пролетели «с ветерком». С перерывами на «размять члены», «прикупить медку», перекусить, полюбоваться красотами с обзорных площадок. Да-да, есть и такое в Амурской области. Специально отсыпанные горочки чуть в стороне от трассы Р-297. Что могу сказать? Трассу «Амур», кажется, наконец-то довели до приемлемого состояния. Сотовая связь - по всему пути, не везде «высокие скорости», но позвонить можно было в любой момент. Так что ехали с удовольствием, если бы не радели за пополнение бюджета в ЕАО...

Наши есть везде

В первый день по приезде в Благовещенск все оставшиеся силы ушли на ознакомление с местностью, представление амурским реконструкторам и размещение в расположении «воинской части». Условия соответствовали сценарию боя – ночевка на топчане на веранде, свежий воздух и никакой жары, туалет типа «военно-полевой сортир», умывание прохладной водой. Кормили много и сытно, за это огромное спасибо Дине Яковлевой и супруге президента Наталье Семеновой. Каша гречневая с мясом, два вида салатов из свежих овощей и чай на ужин. По желанию можно было и повторить, но порции и так солидные. Утром меня накормили жареной картошкой, дамам я понравился. Для остальных «не наших» из Хабаровска была яичница без колбасы, но с хлебом.

Вот что значит уделить женщинам толику внимания. Накануне вечером мы так мило побеседовали. Дина Яковлева на рекон приехала вместе с сыном-старшеклассником: «В первый раз участвую - здесь так атмосферно. Все свои и так душевно». Мама играла роль автоматчика и, чтобы не ударить в грязь лицом, весь вечер тренировалась в разборке автомата ППС: «Я это устройство только сейчас увидела. Вот сижу и тренируюсь». В нелегком деле освоения отечественного оружия ей помогала дочь президента клуба Елизавета Семенова. У нее особая роль в грядущем действии – «снайпер». «Папа выдал и обмундирование - маскировочный комплект «Амеба», сапоги, пилотку и оружие - снайперскую винтовку. Я уже не первый раз участвую в подобном. В реконструкции я с 5 класса», - рассказывает девушка, что вот уже пятый год учится в художественной школе. Правильный отец дает любимице-младшенькой всестороннюю подготовку и хорошее образование. Поступай как папа Василий!

В съемках ролика о войне приняли участие в основном старшеклассники. Чтобы поучаствовать в реконструкторской движухе, подростки идут не только на трату сил и времени, но и наступают на горло своим желаниям. Вместо того чтобы на обещанную мамой премию в 15 тысяч за успешную учебу купить смартфон, Максим Яковлев решил на эти деньги обмундироваться с ног до головы. «Заказали полный комплект на стороне, сами ничего не шили»,- рассказывает Дина Яковлева. Парню в удовольствие не столько «помнить и гордиться», но еще и знать. А тут реальное дело, в хорошем окружении. Но вот вооружился Максим, как и большинство школяров, что участвовали в сьемках ролика, за счет клуба.

Техника боя

Тут надо рассказать о МТО - материально-техническом обеспечении. Никто не любит тачать сапоги, ремонтировать оружие, чинить обмундирование. Все хотят быть героями – идти в атаку, громить врага и Родину защищать с автоматом в руках! А кто будет раненых лечить, технику ремонтировать, гимнастерки латать или того, портянки перебирать, а? В клубе «Мотопатриот» о материальном снабжении и вооружении подумали заранее. Еще 1 мая 2019 года открыли передвижной музей. «Его мы создали на средства гранта Президента Российской Федерации, что выиграли в декабре 2018 года. Шли к этому без малого пять лет – от идеи к кропотливому воплощению», - рассказывает президент клуба Василий Семенов. Грамотно сделали! В стандартном контейнере оборудовали «музейную комнату». А чуть что - музей сам едет к людям. Подхватили краном, поставили на трейлер и поехали куда надо. Главное – найти деньги на оплату техники. На месте - приставь лестницу и проводи экскурсии. Места в контейнере, конечно, маловато, но экспонатов много. Начиная от бытового – типа швейной машинки и студийного фотоаппарата и заканчивая героическим – оружием и наградами. А учитывая, что ребята работают под патронажем Росгвардии и местная власть их пока привечает…

Чего не хватает – делают сами. Лично в руках держал «очень самодельные» винтовки Мосина и автомат ППШ, издали да против солнца сойдут «за настоящие». Вблизи – жуткий самопал и самодел. И самое главное, никакие органы не докопаются. Оно в принципе стрелять не может. Я же говорю: кусок железа на куске дерева.

Пулемет Максима тоже такой же… Вполне безопасный и самодельный. «Никакой стрельбы холостыми патронами. Лента просто вставляется. Подсоединяем вот эти два баллона, и можно лупить длинными очередями. Запаса газа общей стоимостью 300 рублей хватит на 30-40 тысяч «выстрелов», - консультирует Роман Шульмин, вице-президент клуба, по совместительству – техник-оружейник. Учитывая, что один холостой патрон калибром 7,62 мм (подходит к винтовке и к пулемету) обходится где-то рублей в 30, то «пневматический максим» – ОЧЕНЬ выгодное приобретение.

«Какое там приобретение? Чертежей этого девайса навалом, все началось от американских киношников. Этот «Максим» сами сделали. Как и противотанковое ружье Дегтярёва – сплошная имитация. Вот сейчас «допиливаем» 45-мм пушку, что тоже будет лупить «газом». А вот миномет, сварганенный из трубы и крышки от бочки, уже был в деле», - рассказывает и показывает «воентехник» Роман Шульмин. Тут вспоминается байка о распоряжении командующего Дальневосточным фронтом Апанасенко изготовить пару сотен противотанковых ружей из старых труб. Японская разведка тогда, в 1945 году, крепко лажанулась, сообщив о мощном противотанковом кулаке на ДВ. Это про то, что «не было таких вот изделий в то время». Вполне были, на такой имитации учились противотанкисты-дальневосточники.

На моих глазах комендант клуба подгонял обувку сорок какого-то размера на девичьи ножки. «Да нет проблем, вырезаем стельку потолще и вставляем. Всего-то и делов. Заодно и гвозди подбиваю. Вот сапожная лапа лежит. А то в прошлый раз молодежь жаловалась, что гвозди в ноги впиваются», - между делом рассказывает мастер на все руки Николай Ермолаев. Реальный спец, все может. И косу отбить, и обмундирование поправить, и палатку растянуть, и в рукопашной сойтись! Хорошее образование, большая жизненная практика и самое главное - правильная мотивация для мужчины солидного возраста. Любовь к жизни потрясающая у этих мужиков из клуба «Мотопатриот».

Мотор, хлопушка, взрыв!

Наконец все собрано, бойцы построены. Пришла пора выдвигаться на «поле боя», где по законам кинематографа все будет не так, как в жизни.

«Вся банда наповал, четвертым справа в кепке я лежал». Так в пару строф из песенки именитого «шляпоносца» Михаила Боярского «Снимается кино» можно характеризовать действо, что разворачивалось в течение воскресного дня 26 июля на полигоне под Благовещенском. Очень хочется верить, что и я в образе столичной штучки - «корреспондента газеты «Вечерняя Москва» - где-то там мелькнул. Пусть на заднем плане, пусть на пару секунд. По крайней мере хочется в это верить. Зря, что ли, шляпу обминал, костюм в «елочку» построил, рубашку отглаживал и ботинки начищал! Я уже молчу про три фотоаппарата той поры, что таскал в кожаном портфеле. Но снимал на месте съемок фильма и в расположении современной цифрой фотокамерой. Иначе бы ничего не получилось.

По приезде на «поле боя» бойцы Красной армии оборудовали лагерь: натянули пологи - мало ли какие погоды, установили столб с рупором – полная имитация, разожгли костер - настоящий! На костре все время кипятился чай и разогревалась пища. Бойцы уминали кашу с удовольствием, но я в такую жару не смог ни крошки в себя впихнуть. Но вот жидкости! Чаек на основе трав и иван-чая… Просто прелесть в жаркий день. «Темная сторона» ограничилась навесом из плащ-палатки и декоративным костром. Да было их, предателей и отщепенцев, пять-шесть человек. Не сравнить количество с двумя десятками «красных бойцов», лучше вооруженных и более мотивированных.

В отличие от реконструкции, где действие идет строго последовательно, «фильму» экранизировали кусками. Пока основная масса занималась благоустройством, снимались отдельные эпизоды с задействованием малого количества бойцов - «минометный огонь для подавления врага», «вражеская засада», «выдвижение банды националистов». Не получилось сразу? Можем и повторить! Три-четыре дубля подряд - надо было видеть! Это когда то пулемет не стреляет, то пиротехника не взрывается, то бойцы не туда бегут и не так падают. Или враги как-то неубедительно в плен сдаются. Всё как при сьемке «большого кино». И слова «режиссера» порой примерно те же. Большую часть которых не только главный редактор, но и «внутренний цензор» не даст воспроизвести. Зато от души и громко!

Дамы и девицы в это время затеяли фотосессию среди березок. Это было так романтично, что не сдержался, преподнес букетик Наталье Ружниковой, что с 12-летней дочкой Алиной мужественно и стойко превозмогала все тяжести армейской жизни – жара сверху, жесткая трава снизу, тяжелые сапоги и обмундирование на четыре-осемь размеров больше, чем нужно. Девицам постарше – сестрам-погодкам Ольге и Виктории Бондаревым было легче. Девушки учатся в Амурском государственном университете. Их будущие специальности – одна пошла по юридической части, другая будет заниматься туристической деятельностью – все-таки имеют пусть и опосредованно, но хоть какое-то отношение к тому, что творилось в тот день под Благовещенском. В этом деле, на полевых выходах, мотивация дорогого стоит!

В перерывах между сьемками можно было подремать, попить чай, потрепаться с коллегами, почитать газетку. Пока не прозвучала команда Василия Семенова: «В строй!». Начались сьемки самых массовых эпизодов - «бойцы на привале» и «бой после победы». Начиная от перевязывания раненого – «работа медиков в тылу», чтения газет - без политработы в КА никуда, продолжая слушанием сводок Совинформбюро о победе с ликованием и обниманием и заканчивая самым крутым эпизодом - «боем с противником», снятом в стиле «бой с тенью».

Учитывая, что эпизод со стрельбой со стороны «банды националистов» сделали часа два назад, красноармейцы огонь вели в сторону противника, но без созерцания врага. Все как в настоящем бою - часть команд не слышно, бойцы бегут черт знает куда, пулемет клинит, «мины» не взрываются - отсырели имитационные заряды. Самым убедительным был последний эпизод – «захват в плен националистов». Все в дыму, наши побеждают, враг беспомощен и жалок. Так и хотелось подбежать и отвесить пенделя «предателям»! «Только попробуй! Назад из Благовещенска в Хабаровск пешком пойдешь», - пригрозил «хуторской парень Петерас Кузнечавючас», в реале Петр Кузнецов, наш шофер. На этом сьемки о войне после войны и завершились.

Надо больше встречаться

Мы отправились на покой, а ребята из Свободного и Благовещенска начали сворачивать лагерь. За всех не скажу, но мне лично понравилось. Да, были огрехи в организационно-хозяйственном плане. Зато лично встретился с реальными бойцами, поговорил с теми, кому интересна история. Поучаствовал в реальном деле и побывал в интересном месте. И все за достаточно мелкий прайс.

Естественно, преодолевая тяготы и лишения - после семи часов беготни на жаре, когда сто раз пропотеешь, так хочется под душ! А воды-то и нет! И мне-то было полегче, чем большинству собравшихся. В середине сьемок фильма снял костюм и фетровую шляпу, замаскировался под «хуторского». А вот что «бойцам Красной армии» в х/б обмундировании, что «нацистским недобиткам» в суконных кителях на 30-градусной жаре несладко пришлось.

Естественно, истинные реконструкторы найдут в ролике АОООМ «Мотопатриот» огрехи, недочеты, ошибки, обвинив последних в «покемонстве». По принципу: и стволы не того года, и одежка не та, и котелки с ложками не военного периода. Я уже молчу про людей. Ну какие девицы-автоматчики могут быть в атакующей цепи бойцов Красной армии в мае 1945-го? Но если ничего не делать, то точно не ошибешься. Для понимания момента надо помнить, что все, что носят или чем стреляют реконструкторы, стоят ОЧЕНЬ солидных денег. Счет идет на сотни тысяч рублей – для одного человека. А пока что наше «не казенное» патриотическое движение, в частности военно-историческая реконструкция, движется вперед не благодаря, но вопреки. И гранты, в том числе и президентские, не панацея. Но это иная история - очень печальная и тяжелая. Про нее будет рассказ в другой раз.

Андрей Дунаевский

Фото автора





В съемках ролика о войне приняли участие:

- члены Амурской областной общественной организации мотолюбителей «Мотопатриот» (руководитель Василий Семенов) и примкнувшие к ним сочувствующие из г. Свободный Амурской области,

- члены военно-исторического клуба «Дальневосточник» (председатель Александр Гашков) в составе группы из трех человек - Олег Фомин, Алексей Мухин, Петр Кузнецов.