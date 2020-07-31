Хабаровским обманутым дольщикам помогут федералы

Хабаровский край посетил министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев. Вместе с врио губернатора региона Михаилом Дегтяревым они обсудили ряд важных вопросов. В частности, проблему обманутых дольщиков (особенно это касалось долгостроев компании «Диалог»).

«Скажу, что из-за ошибок в управлении, слабого контроля, ситуация в строительной отрасли складывается не очень приятная, - сказал Дегтярев. - Постепенно будем ситуацию выправлять. Мною принято решение направить документы в федеральный фонд по 8 наиболее сложным объектам. Проблему будем решать в ручном режиме совместно с муниципальными и федеральными властями».

В ходе заседания глава федерального фонда защиты прав участников долевого строительства Константин Тимофеев отметил, что документы для финансирования проблемных долгостроев от Хабаровского края уже поступили. В течение полутора месяцев будет принято решение о выделении средств.