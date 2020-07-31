58 смертей от С-19 в Хабаровском крае

Всего за время пандемии в регионе выявлено 7 тыс 248 случаев заражения коронавирусом.

Хабаровском крае от заболевания, вызванного COVID-19 суммарно излечились 4 тыс 603 человека, сообщает минздрав региона в Инстаграме.

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За сутки в крае зарегистрировано 116 новых случаев заболевания среди жителей городов Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, ряда районов края.

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Среди заболевших большинство — в возрасте от 18-ти до 65-ти лет; 23 пациента старше 65 лет; девять детей и подростков в возрасте от года до 16 лет.

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Среди вновь выявленных пациентов 15 процентов являются бессимптомными носителями, выявленными активно при проведении эпидемического расследования, у 45 процентов зафиксирована пневмония, остальные имеют признаки простудного заболевания.

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Все пациенты были в контакте с ранее выявленными лицами или обследованы по клиническим показаниям.

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Всего в крае зарегистрировано 7 тыс 428 случаев заболевания (рост +1,6% к 29 июля 2020 года), 58 человек скончались.

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«Активными» остается 2 тыс 767 случаев заболевания, 33 человека — в тяжелом состоянии. Примерно у половины пациентов заболевание протекает в легкой форме; пневмония как проявление новой коронавирусной инфекции, зарегистрирована у 1 тыс 234 пациентов.

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Кроме того в стационарах края получают лечение 231 пациент с диагнозом «внебольничная пневмония» и отрицательным результатом обследования на COVID-19.

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Под медицинским наблюдением в настоящее время состоит около 2,2 тыс. бывших в близком контакте с заболевшими.

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В крае выполнено более 175 тысяч исследований на новый коронавирус.