Голливудский актер снимется в фильме хабаровского режиссера

Знаменитый американский актер Эндрю Дивофф станет закадровым голосом главного героя в фильме хабаровского постановщика Андрея Исканова Breaking Uroboros. Дивофф известен своими ролями в таких лентах, как «Исполнитель желаний», «Адреналин», «Немезида 4», «Индиана Джонс и королевство хрустального черепа», а также в сериале «Lost» (в русском переводе - «Остаться в живых»).

Андрей Исканов снял такие картины, как «Гвозди», «Философия ножа», «Visions of suffering: final directors cut» и т.д. «Философия ножа» на фестивале фильмов ужасов в Ситжесе (Испания) был признан одним из наиболее экстремальных фильмов, снятых за последнее время. Фильм посвящён опытам над людьми, проводившимся в 1931—1945 годы японским «Отрядом 731». В 2004 году фильм «Гвозди» вошёл в конкурсную программу короткометражных фильмов на фестивале «Киношок».

В ленте Breaking Uroboros также снялся британский режиссер и продюсер Гарри Бромли Девенпорт. Он известен поклонникам кино своей трилогией «Экстро».