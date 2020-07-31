Кровавый след Фургала

В сети появился фильм-расследование о деятельности бизнесмена Сергея Фургала и его связи с несколькими убийствами

Полчаса подробностей того, как бывший губернатор Хабаровского края вел дела будучи предпринимателем. Жестокие убийства неугодных партнеров, связь Фургала с полицией и криминалом.

В числе главных помощников Фургала авторы фильма называют Михаила Тимофеева и его прекрасно подготовленную «бригаду». Банда, промышлявшая уничтожением людей, с профессиональными киллерами и подрывниками. В 2019-м Сергей Фургал встречался с организатором группы «тимофеевских» киллеров Александром Кареповым, предлагая покинуть страну.

Сергей Фургал — был в числе задержанных, когда оперативники нашли в квартире убитого бизнесмена Евгения Зори заявление, где погибший рассказывал кто угрожал ему и его семье.

Фургала и его партнера Николая Мистрюкова, тогда в 2004-м задержали, но вскоре почему-то отпустили. Следствие странным образом не нашло оснований держать под стражей подозреваемых в гибели Евгения Зори.

Фургал, будучи бизнесменом и депутатом, мог оказывать давление на высокопоставленных сотрудников милиции.

Есть в фильме и часть, посвященная главному активу Сергея Фургала — заводу «Амурсталь». Серые схемы, отмывание денег, неизвестно куда шедшие кредиты.