В Хабаровске Фредди оштрафован на «червонец»

Суд оштрафовал активного участника шествий в поддержку арестованного за организацию убийств экс-губернатора Сергея Фургала Валентина Квашникова. Фредди, как называют Квашникова в соцсетях, за нарушение правил митингов присудили к выплате 10 000 рублей.

Впереди у активиста еще 2 суда по административным правонарушениям. Если в результате данных разбирательств он будет признан виновным, Квашникова могут судить уже по уголовной 212-й статье УК РФ («Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга»). В таком случае Фредди грозит штраф в размере до миллиона рублей или лишение свободы сроком на 5 лет.

Квашников заявил, что в борьбе за правду он намерен дойти до Европейского суда по правам человека.