В Хабаровском крае ребенок провалился в колодец

В городе Вяземский 3-летний ребенок провалился в коллектор. К счастью, малыш остался жив, хоть и получил травмы. Его доставили в больницу.

Следственный комитет Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Будет дана оценка действиям (бездействию) сотрудников коммунальной организации, обслуживающей колодец.

Между тем, в Амурске полицейские вместе с дружинниками совершили рейд по недостроенным и заброшенным объектам города, чтобы не допустить появления детей в этих опасных местах. Участники рейда побывали на территории нескольких нефункционирующих объектов и побеседовали с гуляющими на улице подростками. Правоохранители настоятельно рекомендовали им воздержаться от нахождения в полуразрушенных зданиях во избежание несчастных случаев.