Хабаровский омбудсмен просит не водить детей на митинги

По мнению Виктории Трегубенко акции протеста способны нанести детям психологическую травму.

Уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко призвала родителей не водить детей на несанкционированные митинги. Детский омбудсмен заявила, что шествия, в которых участвуют дети и подростки, несут помимо угрозы заражения COVID-19 и психологическую опасность.

«Взрослый человек имеет право выражать свою позицию в рамках законодательства РФ. Участие в несанкционированных мероприятиях несовершеннолетних – трактуется законом как ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, вовлечение детей в деятельность, не связанную с их возрастом. С точки зрения психологии, внедрение в детскую психику протестных настроений может в дальнейшем носить негативные последствия. Такие последствия способны проявиться даже спустя годы. Как минимум, может произойти искажение жизненного восприятия ребенка. Дети не должны играть во взрослые игры», — отметила Виктория Трегубенко.

Она призвала не брать детей на любого рода митинги, тем более на несанкционированные. Также уполномоченный по правам ребенка предупредила об опасности распространения смертельно опасной инфекции COVID-19. Даже если ребенок не заболеет сам, то во время шествий вирусом может инфицироваться один из родителей, а затем заразить всю семью.

«По данным краевого минздрава, с начала эпидсезона коронавирусом уже заболело свыше 200 детей. При этом за июнь и июль количество заражений резко выросло – до 89 случаев. Как влияет болезнь на детский организм, до конца неизвестно, ведь вирус только изучают. Поэтому надо постараться избежать болезни всеми силами. Для этого, уважаемые родители, не ходите на массовые общественные мероприятия сами и не водите на них своих детей», — рекомендовала детский омбудсмен.



Напомним, что этим летом из-за COVID-19 сложилась сложная ситуация с детским отдыхом. В связи с карантином первые два летних месяца не работали детские лагеря. Обычно в них успевают отдохнуть до 18 тысяч детей, в этот раз подростки остались дома, предоставленные сами себе. По статистике МЧС, за лето в водоемах края утонуло 12 детей, еще 13 — выпали из окон. Спасатели предупреждают, что родителям нельзя оставлять детей без присмотра.

С 1 августа по решению врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва в регионе после тщательных проверок открываются 9 детских оздоровительных лагерей. До осени они смогут принять около 1,3 тысяч подростков.