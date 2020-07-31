Хабаровская администрация даст денег бизнесменам

Предприниматели смогут получить единовременную субсидию от мэрии краевого центра на возмещение следующих затрат. Это оплата коммунальных услуг, телефонной связи, интернета, охраны помещения, а также затраты, связанные с санитарной обработкой помещений по требованию СанПина, закупкой моющих, дезинфицирующих, чистящих средств, резиновых перчаток.

Сумма компенсации – до ста тысяч рублей. Прием документов на получение субсидии пройдет с 3 по 17 августа. Какие именно бумаги следует предоставить, сказано на официальном сайте городской администрации.

Решение о введение новой меры поддержки бизнесменов было принято мэром Хабаровска Сергеем Кравчуком. Всего администрация выделила на эти цели более 6,9 миллионов рублей.