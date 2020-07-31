Очень сильный дождь и грозы ждут в Хабаровском крае

Синоптики прогнозируют опасное ухудшение погоды, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

По информации Дальневосточного УГМС 1-го августа и в ночь на 2-е августа на большей части территории края прогнозируются опасные и неблагоприятные метеорологические явления, обусловленные сильными дождями, местами очень сильными, локально сильными ливнями с грозами.

Наиболее интенсивные осадки с достижением отметок опасных явлений (50 мм и более) прогнозируются в Хабаровском, Верхнебуреинском, Нанайском, Амурском и Комсомольском районах.

По данным отдела мониторинга и прогнозирования Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, выпавшие обильные осадки могут привести к кратковременным подтоплениям придворовых территорий из-за неисправности и засорения ливневых стоков и водоотводов, подъемам уровней воды в малых реках с подтоплением низкопойменных мест, размытием грунтовых покрытий на местных дорогах. Также существует вероятность нарушений в работе объектов ЖКХ и энергетики, вызванных осадками и порывистым ветром.

Главным управлением МЧС России по Хабаровскому краю направлены рекомендации главам муниципальных образований о принятии мер, направленных на предупреждение возникновения происшествий и минимизацию возможных последствий. Силы и средства МЧС России и территориальных звеньев РСЧС находятся в готовности к реагированию на возможные происшествия.