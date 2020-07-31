Мэр Хабаровска Сергей Кравчук позвал жильцов рухнувшего дома на новоселье

В мэрии краевого центра прошла встреча градоначальника с собственниками жилья аварийного дома № 22 с улицы Зои Космодемьянской.

В большом зале мэрии с жителями пострадавшего дома разговаривали мэр Хабаровска Сергей Кравчук, прокурор краевого центра Кирилл Осипчук и спикер городской думы Михаил Сидоров.

В ходе встречи представители городских властей, надзорных органов и краевого правительства разъяснили людям порядок предоставления им квартир в новостройке № 21 на улице Аэродромной.

В настоящее время им предлагается заселиться в это жилье, как в маневренный фонд. Затем в течение двух лет (такой срок определен жилищным законодательством) собственники квадратных метров в разрушенном доме смогут решить вопрос с изменением статуса квартир.

«Когда случилось несчастье, я вам сказал, что вы получите жилье. Однако передача квартир в доме по Аэродромной в муниципальную собственность произошла без указания в документах их целевого назначения: то есть, согласно закону, мы не можем взять и отдать их вам. Тем не менее, мы искали пути решения этой проблемы, и пришли к сегодняшнему варианту — единственно возможному сейчас. Было довольно странно читать эти фейковые вбросы, которые вчера и сегодня публиковались в социальных сетях. В любом случае, я надеюсь, что мы пришли к взаимопониманию. Без крыши над головой никто не останется. Ваше заселение в дом по Аэродромной произойдет до 25 августа», — обратился Сергей Кравчук к жителям пострадавшего дома.

Положение дел с передачей квартир с самого начала отслеживали городская и краевая прокуратуры.