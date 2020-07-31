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Мэр Хабаровска Сергей Кравчук позвал жильцов рухнувшего дома на новоселье
В мэрии краевого центра прошла встреча градоначальника с собственниками жилья аварийного дома № 22 с улицы Зои Космодемьянской.
В большом зале мэрии с жителями пострадавшего дома разговаривали мэр Хабаровска Сергей Кравчук, прокурор краевого центра Кирилл Осипчук и спикер городской думы Михаил Сидоров.
В ходе встречи представители городских властей, надзорных органов и краевого правительства разъяснили людям порядок предоставления им квартир в новостройке № 21 на улице Аэродромной.
В настоящее время им предлагается заселиться в это жилье, как в маневренный фонд. Затем в течение двух лет (такой срок определен жилищным законодательством) собственники квадратных метров в разрушенном доме смогут решить вопрос с изменением статуса квартир.
«Когда случилось несчастье, я вам сказал, что вы получите жилье. Однако передача квартир в доме по Аэродромной в муниципальную собственность произошла без указания в документах их целевого назначения: то есть, согласно закону, мы не можем взять и отдать их вам. Тем не менее, мы искали пути решения этой проблемы, и пришли к сегодняшнему варианту — единственно возможному сейчас. Было довольно странно читать эти фейковые вбросы, которые вчера и сегодня публиковались в социальных сетях. В любом случае, я надеюсь, что мы пришли к взаимопониманию. Без крыши над головой никто не останется. Ваше заселение в дом по Аэродромной произойдет до 25 августа», — обратился Сергей Кравчук к жителям пострадавшего дома.
Положение дел с передачей квартир с самого начала отслеживали городская и краевая прокуратуры.
«Вероятно, вам бы хотелось сразу получить жилье в том статусе, который имели ваши прежнее квартиры. Но если мэр сейчас пойдет на этот шаг, то в соответствии с законом это будет преступлением. В настоящее время вам предоставляются хорошие комфортные помещения, которые вы в дальнейшем сможете по жилищному законодательству перевести в другой статус», — сказал Кирилл Осипчук.
Инициативная группа жильцов с Зои Космодемьянской результатами совещания осталась удовлетворена.
«Мы довольны результатами совещания, хорошо, что нас услышали. Думаю, если бы нас собрали на такую встречу раньше, то недопонимания бы не было. Надеюсь, что до 25 августа мы заедем в новое жилье, устроим праздник и пригласим вас на новоселье», — пообещали активисты представителям городских властей.
Напомним, что обрушение конструкций дома 22 по улице Зои Космодемьянской произошло 9 апреля этого года. Всем пострадавшим тогда были предложены места в маневренном фонде, однако обосноваться в нем согласился только один из жильцов. Остальные устроились у родных и близких, либо сняли жилье.
В июне правительство Хабаровского края передало в городскую собственность 23 квартиры в высотке по адресу улица Аэродромная, 21 без целевого назначения.