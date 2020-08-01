Дегтярев проинспектирует строительство отдаленной больницы

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев отправился с рабочей поездкой в Николаевский и Охотский районы. В Николаевске-на-Амуре он проследит за ходом строительства социальных объектов. В их числе лечебные корпуса центральной районной больницы, многоквартирный дом, оздоровительный комплекс. Также Дегтярев познакомится с рыбодобывающими предприятиями района.

Вопросы социально-экономического развития территории, подготовки к отопительному сезону Михаил Дегтярёв обсудит на совещании с муниципальными властями, представителями общественности.

В Охотском районе врио посетит учреждения образования и здравоохранения, проинспектирует ход подготовки к отопительному сезону.