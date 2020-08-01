Ученым Хабаровского края дали пять миллионов рублей

Краевые исследовательские институты и вузы получили гранты на сумму около пяти миллионов рублей. Финансовую поддержку получили 19 проектов. Далеко не все заявки, поступившие на конкурс, были одобрены. Так, 152 проекта жюри конкурса оценило как малоперспективные научные направления.

Наибольшее количество разработок представили ученые из Тихоокеанского государственного университета, Комсомольского-на-Амуре государственного университета, Амурского государственного гуманитарно-педагогического университета, Дальневосточного государственного университета путей сообщения и Хабаровского Федерального исследовательского центра. Максимальный размер гранта составил пятьсот тысяч рублей.

«Наука – то, без чего невозможно стабильное развитее во всех сферах не только региона, но и страны в целом, - сказал врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев. - Научный потенциал Хабаровского края - это 16 вузов и филиалов, пять научных организаций Российской академии наук. Свой вклад вносят более трех тысяч человек, в том числе около 400 докторов наук, более 2000 ученых и специалистов. Задача же регионального правительства - поддерживать их начинания на благо региона».