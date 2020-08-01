Количество участников несанкционированных акций в Хабаровском крае снижается

В Хабаровском крае сегодня вновь проходят несанкционированные акции в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала. По экспертным оценкам, количество участников таких мероприятий снижается.

По экспертным оценкам, на площади имени Ленина сегодня собралось около 3,2 тысяч человек, что в 2 раза меньше чем в прошлые выходные.

За безопасностью проведения акций следят полицейские, а также медики, которые могут понадобиться на случай оказания экстренной помощи.

Сотрудники полиции отмечают, в выходные все больше жителей предпочитают проводить время в местах отдыха на открытом воздухе, парках и скверах. В регионе разрешены прогулки, в том числе занятия спортом на открытом воздухе при условии соблюдения всех санитарных требований. Кроме того, за последнюю неделю правоохранители фиксируют рост жалоб от жильцов домов вдоль центральных улиц, а также автолюбителей на проведение несанкционированных мероприятий.

При этом, в целях предупреждения распространения коронавируса, краевые власти по-прежнему призывают людей воздержаться от участия в мероприятиях с массовым скоплением людей. Кроме того, в жаркую погоду участие таких мероприятиях может спровоцировать тепловые удары, проблемы сердечно-сосудистой системы.

Напомним, что по последним данным, Хабаровский край по темпам прироста новых случаев заболеваемости COVID – 19 находится в числе лидеров среди дальневосточных субъектов.