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Девять детей заболели С-19 в Хабаровском крае
За минувшие сутки в регионе выявлено 112 новых случаев коронавируса, среди заболевших — девять детей.
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Среди вновь выявленных пациентов 15 процентов являются бессимптомными носителями, выявленными активно при проведении эпидемического расследования, у половины зафиксирована пневмония, остальные имеют признаки простудного заболевания.
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Все пациенты были в контакте с ранее выявленными лицами или обследованы по клиническим показаниям.
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Всего в крае зарегистрировано 7 тыс . 540 случаев заболевания (рост +1,5% к 30 июля 2020 года), 59 человек скончались.
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За время пандемии выздоровели 4 тыс 721 человек.
«Активными» остается 2 тыс 760 случаев заболевания, 25 человек — в тяжелом состоянии. Примерно у половины пациентов заболевание протекает в легкой форме; пневмония как проявление новой коронавирусной инфекции, зарегистрирована у 996 пациентов.
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Кроме того в стационарах края получает лечение 221 пациент с диагнозом «внебольничная пневмония» и отрицательным результатом обследования на COVID-19.
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Под медицинским наблюдением в настоящее время состоит более 2,2 тыс. бывших в близком контакте с заболевшими.
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В крае выполнено более 175 тысяч исследований на новый коронавирус.