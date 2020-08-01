В Хабаровском крае медработники получат дополнительные выплаты

Медработники Хабаровского края, не вошедшие в федеральные списки выплат за работу с заболевшими COVID-19, получат выплаты за август. Соответствующее Постановление подписал врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв. Ранее врачи и персонал краевых лечебных учреждений уже получили выплаты за май и июнь. За июль средства поступят в августе, а за август - до 15 сентября.

«Речь идет именно о работниках здравоохранения, не вошедших в федеральный перечень, - уточнили в краевом минздраве. - Для них власти Хабаровского края утвердили свой список сотрудников, в который вошли врачи-эпидемиологи, врачи-реаниматологи, патологоанатомы, специалисты, проводящие лабораторную диагностику, водители автомобилей учреждений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, и другие специалисты. Списки получателей утверждают главные врачи. На доплаты за август сможет рассчитывать персонал 50 учреждений — всего более 2 тысяч человек».

Напомним, что за оказание помощи пациентам с COVID-19 также выплачиваются надбавки, установленные Правительством РФ. По двум федеральным Постановлениям за июнь деньги получили 4413 медработников на общую сумму 295,7 млн рублей. По краевому Постановлению в этом же месяце финансовую поддержку получили 1978 медработников на сумму 62,5 млн рублей.

В крае продолжает работать телефонная горячая линия, на которой принимают звонки о задержке выплат за работу с пациентами с COVID-19. Позвонить можно с понедельника по пятницу с 9.00 до 13.00 по номерам: (4212) 40-25-56, 40-21-25.