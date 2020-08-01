Хабаровчанка за приятно проведенную ночь «взяла плату» ноутбуком

Житель Центрального района Хабаровска познакомился по интернету с женщиной. Попереписывались они в соцсетях, после чего мужчина пригласил свою новую знакомую к себе. 36-летняя женщина была не против. Букетно-конфетного периода не требовала, внешности Брэда Питта от своего визави – тоже. Мечта поэта, в общем.

Итак, приехала она к нему в гости, где парочка занялась распитием водки. Тешили ли они беса, история умалчивает. Но когда мужик уснул, его новоприобретенная пассия украла ноутбук и была такова.

Гаджет она продала каким-то людям на Центральном рынке, а деньги вложила в покупку водяры. Мужчина, проснувшись поутру, обнаружил не только отсутствие дамы, но и ноутбука. Он обратился в полицию, оценив девайс в 7 тысяч рублей.

Полицейские установили личность воровки и задержали подозреваемую. Оказывается, та уже была неоднократно судима за кражи и грабеж. Возбуждено уголовное дело. В отношении задержанной избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщает пресс-служба УМВД по Хабаровскому краю.