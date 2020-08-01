Половину федеральных субсидий Хабаровский край направит на борьбу с COVID-19

В краевой думе приняли поправки в Закон о бюджете региона, сообщает пресс-служба регионального парламента.

В Законодательной думе Хабаровского края прошло внеочередное заседание, на котором депутаты рассмотрели 10 вопросов, приняли три краевых закона. Среди них закон о внесении изменений в краевой бюджет на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

По словам исполняющего обязанности министра финансов региона Валентина Костюшина, изменения вызваны поступлениями федеральных средств. В результате корректировок, параметры краевого бюджета утвердили в следующем объеме: доходы – 119,9 млрд руб., расходы – 130,2 млрд руб., дефицит – 10,3 млрд руб.

Одно из основных направлений, куда направят деньги, – это борьба с последствиями коронавирусной инфекции. Межбюджетные трансферты из федерального бюджета поступят в размере 7,2 млрд. руб., почти 50 процентов из этой суммы будут направлены на борьбу с COVID-19. На помощь субъектам малого и среднего предпринимательства, пострадавшим от пандемии, планируют направить более 170 млн руб. Граждане, оставшиеся без работы в сложной экономической ситуации, продолжат получать пособие по безработице. На эти цели выделено – 411,6 млн руб.

Второе важно направление – исполнение принятых социальных обязательств. Валентин Костюшин рассказал депутатам о субсидии на организацию обслуживания населения воздушным транспортом, об увеличении расходов, связанных с необходимостью создания дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных образовательных организациях, об обеспечении бесплатным питанием школьников с 1 по 4 классы, о социальных выплатах семьям, имеющим детей в возрасте от 3 до 7 лет и других социальных пособиях.

Третье направление – развитие инфраструктуры в крае. На эту цель расходы увеличены на 8,6 млрд руб. Продолжится строительство берегозащитных укреплений в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, детского больничного комплекса в городе Юности, физкультурно-оздоровительного комплекса в Вяземском, стадиона по улице Воровского в Хабаровске, теннисных кортов в селе Троицкое и других объектов.

На 84,7 млн руб. увеличено финансирование министерству культуры края. Средства пойдут на обеспечение охраны объектов культуры, оплату коммунальных услуг и содержание культурного спортивного центра «Судостроитель» в Комсомольске-на-Амуре.

Министерство сельского хозяйства получит дополнительно 55,7 млн рублей. Часть средств направят на создание машинно-тракторной станции. С ее помощью будет увеличено количество земель, пригодных для сельхозпроизводства. Более 15 млн руб. выделено на создание предприятия по племенной работе, так как в регионе выросло количество фермеров, заинтересованных в строительстве новых и расширении действующих животноводческих предприятий.

Также из положительного: на дотации местным бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов будет предусмотрено 254 млн руб.

Проект закона прошел согласование в министерстве финансов России и получил положительное заключение.