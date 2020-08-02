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10 детей и подростков заболели С-19 в Хабаровском крае
Общее число заразившихся за время пандемии — 7 тыс 650 человек.
За сутки в крае зарегистрировано 110 новых случаев заболевания среди жителей городов Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, ряда районов края, сообщает минздрав региона.
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Среди заболевших большинство в возрасте от 18-ти до 65-ти лет; 14 пациентов старше 65-ти лет; 10 детей и подростков в возрасте от двух до 17-ти лет.
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Среди вновь выявленных пациентов 20 процентов являются бессимптомными носителями, выявленными активно при проведении эпидемического расследования, у 45 процентов зафиксирована пневмония, остальные имеют признаки простудного заболевания.
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Все пациенты были в контакте с ранее выявленными лицами или обследованы по клиническим показаниям.
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Всего в крае зарегистрировано 7 тыс 650 случаев заболевания (рост +1,46% к 31 июля 2020 года), 61 человек скончался.
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«Активными» остается 2 тыс 747 случаев заболевания, 21 человек — в тяжелом состоянии. Примерно у половины пациентов заболевание протекает в легкой форме; пневмония как проявление новой коронавирусной инфекции, зарегистрирована у 995 пациентов.
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Кроме того в стационарах края получают лечение 221 пациент с диагнозом «внебольничная пневмония» и отрицательным результатом обследования на COVID-19.
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Под медицинским наблюдением в настоящее время состоит более 2,2 тыс. бывших в близком контакте с заболевшими.
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В крае выполнено более 175 тысяч исследований на новый коронавирус.