Дегтярев заявил о вероятном снятии ограничений в некоторых районах

Ослабление противоэпидемических ограничений возможно в Николаевском районе.

Михаил Дегтярев побывал с рабочей поездкой в Николаевском районе. Знакомство с территорией он начал с посещения социальных объектов.

В частности, он побывал в спорткомплексе «Орлан», средней школе № 4, а также познакомился с уникальной коллекцией местного краеведческого музея.

Социальные учреждения Николаевска-на-Амуре, как и во всем крае, работают в режиме ограничений, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Так, в спортивном комплексе «Орлан», рассчитанном на посещение 300 человек в день, сегодня занимается только небольшая группа спортсменов. Здесь не работает бассейн, в ограниченном режиме принимает посетителей фитнес-зал. Уже несколько месяцев закрыт и краеведческий музей.

Вместе с тем, в Николаевском районе с начала пандемии зарегистрировано всего 16 случаев заболевания коронавирусом, в местной больнице на лечении находится один человек. Михаил Дегтярев предложил обсудить возможное снятие ограничений на работу таких учреждений в отдельных районах края.