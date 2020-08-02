Протест, давай до свидания

Сегодня в краевом центре в полдень на площади Ленина собралась всего сотня сторонников бывшего губернатора Сергея Фургала.

Люди кучковались на скамейках, проявив вялую активность. По информации портала ДВХАБ, к 12 дня на площадь перед зданием правительства края почти никто не подошел. За два часа на воскресную акцию собралась едва ли сотня человек.

Начался дождь, и привычное шествие никто устроить не решился. Это был первый день в Хабаровске со «сдувшимся» протестом.

В толпе у «белого дома» были только завсегдатаи, которые пришли, скорее всего, по инерции. В этот, 23-й день народного волеизъявления голуби остались голодными.