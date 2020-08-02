Новую пожарную часть откроют в селе Победа Хабаровского района

Распоряжение об этом подписал врио губернатора региона Михаил Дегтярёв.

В селе Победа Хабаровского района создадут пожарную часть. Пожарные возьмут под охрану жилые дома и учреждения, расположенные в населенном пункте. Врио губернатора региона Михаил Дегтярёв подписал распоряжение о комплектовании нового подразделения.

Пожарный расчет села Победа будет насчитывать 11 человек, которые войдут в структуру краевого Управления по делам ГОЧС и ПБ. На вооружение части поступят автомобили и оборудование. Село находится далеко в тайге, поэтому подвержено угрозе лесных пожаров. Огнеборцы обеспечат защиту почти для 700 местных жителей.

Новая часть расширит возможности краевых пожарных. В настоящее время в состав Противопожарной службы Хабаровского края входит 77 подразделений с общей численностью свыше 2 тысяч человек. В распоряжении службы находятся почти 300 единиц основной и специальной техники, закупленной за счет средств краевого бюджета.