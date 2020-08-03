Возле Хабаровского края затонуло судно

Груженое рыбой маломерное судно вышло в Охотское море из поселка Вострецово (Охотский район). Недалеко от поселка Ульбея судно захлестнуло волной, после чего оно затонуло.

На судне находилось два члена экипажа. Один человек спасся, второй пропал. Его поиск на данный момент продолжаются. По факту гибели рыболовецкого судна проводится проверка, сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

В 2015 году в Охотском море произошло крушение траулера «Дальний Восток». 62 человека погибли, 7 пропали без вести. Спаслось 63 человека.

В 2017 году Южно-Сахалинский горсуд вынес приговор руководителям ООО «Магеллан» (владелец судна) и ответственным чиновникам, признав их виновными в крушении траулера «Дальний Восток». Им были назначены наказания от пяти лет восьми месяцев до шести с половиной лет лишения свободы.