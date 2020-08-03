В центре Хабаровска, предположительно, произошел хлопок газа

Жильцы близлежащего к газопроводу дома эвакуированы.

Хлопок случился днем, около половины первого, тут же погас свет. Пожарные эвакуировали жильцов дома по улице Лермонтова 36, рядом с которым проходит газопровод и расположен газгольдер.

Сотрудники расположенного на первом этаже дома магазина рассказали, что это был не хлопок, а взрыв. И они сначала подумали, что взорвалась подстанция.

От хлопка покорежило асфальт, вероятно, рвануло в подземном газопроводе. Впрочем, представители газовых служб не подтвердили эту версию, но пожарные сказали, что вызов «был именно на газ». У газовиков было даже предположение, что это мог быть метан из канализации.

На месте работали пожарные, была машина «скорой» и газовики. Пострадавших нет. Место аварии оцеплено, специалисты выясняют причину локального ЧП.