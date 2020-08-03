Семья «народного» губернатора тратит народные деньги

Семья арестованного по подозрению в организации убийств экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала объявила о сборе средств. Деньги, по словам сестры Сергея Фургала Галины, пойдут на оплату адвокатов. За короткое время удалось собрать сумму, которую хватит на первичную работу судебных защитников.

Подготовлен и ответ на случай, если кто-нибудь задаст вопрос – зачем такому небедному человеку собирать, что называется, с миру по нитке? «Все счета арестованы», — парируют члены семьи Фургал.

Перед началом народного сбора Галина говорила, что у нее осталось всего 300 рублей в кошельке, а в социальных сетях стала гулять фотография особняка экс-губернатора с сидящими на крыльце кошечками. Но действительно ли семья Фургала столь бедна или просто пытается выглядеть таковой?

По информации из различных источников, членам семьи принадлежит ООО «Алькума» (баланс 50 миллионов рублей, прибыль – 3,2 миллиона рублей), ООО «Дальпромснаб» (баланс 61 миллион рублей, прибыль – 12,7 миллионов рублей). Супруга арестованного бывшего главы региона Лариса Стародубова владеет 25% в ООО «Торэкс-Хабаровск» (компании принадлежит завод «Амурсталь», купленный за 2,5 миллиарда рублей), компанией «Торэкс» (баланс 5,1 миллиард рублей, прибыль – 126 миллионов рублей в год), компанией «Сталком» (баланс 175 миллионов рублей, прибыль – 7,8 миллионов в год).

Таким образом, в руках клана Фургала сосредоточены миллиардные активы. Зачем тогда объявлять о сборе денег? По одной из версий, пожертвования являются очень неплохим бизнесом. Да, он не идет в сравнение с металлургическим бизнесом, но ведь этим бизнесом еще нужно заниматься! Для организации же потока денег из карманов рядовых граждан ничего особо делать не нужно (кроме как постить фотографии с кошечками) – люди сами переводят свои кровные прямо на банковскую карту. Причем, судя по ажиотажу, это даже не финансовый ручеек, а полноценная золотая река. И, кстати, почему в числе первых жертвователей нет жены Фургала Ларисы Стародубовой?

«Я с большим уважением отношусь к Ростиславу, которого посадили на 8 суток (арестованный за нарушение правил проведения митинга водитель т.н. фургаломобиля – прим. ред.), - говорит заведующий кафедрой социологии, политологии и регионоведения, декан социально-гуманитарного факультета Тихоокеанского государственного университета, доктор политических наук, профессор Илдус Ярулин. – У него четверо детей, но он отказался, чтобы ему собирали деньги. Хотя у него нет ни заводов, ни газет, ни пароходов. Когда начинаются сборы значимым в публичном пространстве фигурам, фигурам, имеющим средства, у меня это вызывает настороженность. Где его до сих пор имеющая отношение к бизнесу жена? Где бизнесмены-соратники? Почему Жириновский не кинет клич? Каждый член ЛДПР может «сложиться» по тысяче рублей – вот и вся необходимая сумма. Тем более у ЛДПР есть огромный фонд, потому что они получают из бюджета по 159 рублей за голос. Партия могла бы выделить часть этих денег. Да и среди ЛДПР можно было бы найти хорошего адвоката»

У политолога Даниила Ермилова новость о сборе денег тоже вызывает скепсис. Но уже по другой причине.

«Сбор денег на поддержку это сильный электоральный ход, - считает Ермилов. – В чем его суть? Человек, который пожертвовал на сбор копейку, уже от нее не откажется. Это технология завоевания сторонников с целью популяризации Фургала, создание из него образа мученика. И чем дальше идет протест, тем больше он привлекает сторонников не только в Хабаровском крае, но и в России. Применяемые при этом инструменты тоже стоят денег. Например, таргетинг. А, учитывая масштабы происходящего в интернете, стоит такой таргетинг немалых миллионов».