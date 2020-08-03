У хабаровчан с космосом ассоциируется лиловый цвет

1 августа завершилось интернет-голосование на тему выбора облика семейного развлекательного центра в парке имени Гагарина. Дизайн фасада здания был представлен в трех цветовых вариантах. Большинством голосов был избран вариант в лиловых, синих и голубых тонах.

«Этот вариант был явным фаворитом. Наверное, по мнению пользователей, он наиболее соответствует инопланетной атмосфере», - отметили в «Центре инновационных технологий», на чьем сайте и проводилось голосование.

Напомним, что строительство многофункционального досугового центра «Космопорт» стартовало в конце 2018 года. Через год его должны были достроить, но недоработки в проекте поставили крест на досрочной сдаче объекта. Ситуацию взял под личный контроль мэр Хабаровска Сергей Кравчук, побывавший на стройке с инспекцией в мае текущего года. По словам градоначальника, на строительстве «Космопорта» развитие территории парка имени Гагарина не закончится.