Убитого Романа Сандалова из дела Фургала убили всего за 6 тысяч рублей?

Протестующие на улицах Хабаровска, будучи в запале, совершенно обелили прошлое Сергея Фургала и готовы списать ему все преступления, если они будут доказаны судом. «Кто не занимался криминалом в те годы?»; «Ну может по его приказу и убивали людей, но ведь это было аж 15 лет назад!»; «Подумаешь, организовал убийства. Зато он многое сделал для края!». Таковы рассуждения многих участников митингов в защиту Фургала. Эти люди даже не представляют, какого слышать эти «аргументы» родственникам жертв, предположительно убитых по приказу Фургала.

Наказание всегда должно настичь преступника. Неважно, убивал ли он представителей мира «блатных» или обычных людей. В случае такого «выбора» можно говорить лишь о циничности заказчика убийства. Но никак не о прощении.

Роман Сандалов не принадлежал к криминалитету. Он в свободное от работы время собирал металл и возил сдавать его в пункт металлоприема. После конфликта с работниками пункта он был убит.

«Металлоприемщики постоянно занижали цены, деньги не отдавали вовремя, пока не доходило до горячих инцидентов, - рассказывает отец Романа Александр Сандалов. – Видать, эти приемщики пожаловались Фургалу. Тот, как я понял, послал четверых своих людей. Они приехали, выходят – «кто Сандалов?». «Я». Слово за слово. Из машины выскакивает Журавлев с ружьем (Владимир Журавлев тогда работал водителем Фургала – прим. ред.). Рома развернулся, вроде как убегать. Тот ему в спину и стрельнул…»

Роман прожил еще сутки, но врачи не смогли его спасти. Сандалов умер в 4 часа утра. Владимир Журавлев исчез, и объявился только через 4 года. Статью за убийство переквалифицировали на «убийство по неосторожности». Журавлеву дали всего 1,5 года колонии-поселении. После «отсидки» он вернулся работать к Сергею Фургалу.

«Я считаю, что Фургал был организатором убийства, - считает мать Романа Наталья Сандалова. - Он хитрый, он не убивал сам, но он подставлял людей. Я спросила Журавлева – сколько тебе заплатили за убийство нашего сына? Он сказал – шесть тысяч рублей».

Только спустя 15 лет у родителей Романа появилась надежда, что виновник гибели их сына будет наказан.

«Рома любил на земле работать, - вспоминает Наталья. – Мечтал свой дом иметь. Раньше он мне каждый день снился, но в снах убегал от меня…»