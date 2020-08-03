В Хабаровске кафе и рестораны откроются 9 августа

С 9 августа предприятия общепита краевой столицы смогут начать полноценную работу, но это произойдет только в случае, если их владельцы обеспечат неукоснительное соблюдение правил, разработанных Роспотребнадзором.

Одно из главных требований – тестирование персонала на коронавирус и тотальная дезинфекция помещений. Также наполняемость заведений не должны превышать 50% - столы должны быть расставлены с учетом социального дистанцирования.

«Этого открытия рестораторы очень ждут, так как долгих четыре месяца предприятия общепита не получали прибыли вообще. Несмотря на то, что от хабаровчан, соскучившихся по вкусному времяпрепровождению, нет отбоя, летние веранды финансовую проблему общепита пока не решили. До открытия кафе и ресторанов осталась неделя, за это время нужно успеть сделать очень многое, поэтому, возможно, что 9 августа еще не все рестораны и кафе примут посетителей в своих обеденных залах» - сообщил председатель Совета по предпринимательству при мэре города, руководитель регионального представительства Федерации рестораторов и отельеров Андрей Веретенников.

Отметим, что на 1 января этого года в Хабаровске зарегистрировано 582 предприятия общепита. Сказать, сколько из них смогут возобновить работу через шесть дней, пока сложно, сообщает пресс-служба администрации города Хабаровска.