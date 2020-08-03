В Хабаровске «космодемьянцы» получат квартиры до конца августа

Сегодня временно исполняющий обязанности губернатора края Михаил Дегтярев провел рабочую встречу с мэром Хабаровска Сергеем Кравчуком. В центре внимания были вопросы реализации в городе национальных проектов «Жилье» и «Безопасные и качественные автомобильные дороги», повышение качества работы общественного транспорта, благоустройства.

Михаил Дегтярев также поинтересовался, как решен вопрос по людям, потерявшим жилье из-за обрушения жилого дома по ул. Зои Космодемьянской. Жильцы обращались к нему с этой проблемой через Инстаграм. На прошлой неделе врио губернатора дал поручение краевому министерству имущественных отношений совместно с городской администрацией максимально оперативно обеспечить предоставление квартир гражданам. Ранее 23 жилых помещения в новом доме по ул. Аэродромной распоряжением правительства края были переданы из региональной собственности на баланс администрации Хабаровска.

Сергей Кравчук сообщил, что накануне состоялась встреча с пострадавшими, где стороны договорились, что люди получат квартиры на Аэродромной до 25 августа.

"Наша задача совместно с городской администрацией – чтобы власть работала ритмично, согласованно и в интересах людей. Люди, по большому счету, не разделяют уровни власти – федеральная, краевая или городская. У граждан есть запросы к нам, и мы обязаны их решать совместно", - отметил врио губернатора края.

Михаил Дегтярев также подчеркнул, что в конце августа лично проверит, как прошло заселение пострадавших в новое жилье.