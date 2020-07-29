Жители Хабаровска жалуются на смрад и рев моторов

Бывает, когда с соседями везет. Тишь да благодать, здороваются, могут в случае чего и ключи от квартиры доверить. Но встречаются такие орангутаны, что только в зоопарке им и место. Помню, когда соседка сверху сдавала жилье студентам Пограничного института. Будущие защитники фронтира постоянно устраивали оргии.

Кстати, в хоре визжащих голосов я ни разу не слышал женского тембра (дабы не клеветать на военные силы, предположим, что студенты предпочитали девушек, говорящих басом). Помимо вакханалий, армейцы регулярно, раз в две недели, топили нас. Потом у квартиры сменился владелец и стало спокойнее… Пока там через несколько лет не поселился человек, болеющий паранойей.

Он думал, что его преследуют агенты правительства, поэтому остро реагировал на малейшие шумы. Установил ли он какую-нибудь звукоусиливающую аппаратуру или использовал свои уши в качестве эхолокатора, как летучие мыши, не знаю. Однако он несколько раз вызывал полицию, когда я просто разговаривал по телефону в своей спальне!

«Мне что, пардон, пукнуть уже нельзя в собственной квартире?» - спросил я приехавших полицейских.

«Да он сам уже нас задолбал», - ответили усталые стражи порядка.

Два года назад параноик съехал с этой квартиры. С тех пор тишь и благодать – никто не шумит, никто не жалуется.

Керосин вам на голову

Но так сказать «человеческие» соседи – это одно. Другое дело, когда смежниками является целая организация. Жители улицы Дальней (поселок имени Горького) сильно страдают от такого соседства. Недалеко от жилых домов находится военный аэродром. Там постоянно летают самолеты и вертолеты. Однако некоторое время назад что-то произошло…

«Раньше они летали в относительном отдалении от наших участков, – рассказывает жительница дома на улице Дальней Валентина Бабаева. – А сейчас с ревом проносятся над крышами наших домов. Началось это примерно недели полторы-две назад. Самолеты и вертолеты словно с ума сошли! Только один улетит, тут же другой прилетает. И так с утра до ночи. Совершенно невозможно в тишине посидеть!».

По словам Бабаевой, они связывались с одним из офицеров военного аэродрома. Тот сообщил, что сейчас проходят учения и что в связи с жалобами полеты будут завершаться чуть ранее – всего лишь в час ночи… Разумеется, жителей улицы Дальней не устроил такой ответ военного.

«Офицер сказал: тогда меняйте место жительства, – говорит Бабаева. – Что значит «меняйте»? Мы здесь живем уже по многу лет. Почему мы должны куда-то переезжать?»

Помимо одной напасти, существует и другая. А именно – неприятный запах по ночам. Валентина Бабаева источником амбре также называет военный аэродром.

«Гарь какая-то идет по ночам. Причем независимо от направления ветра, именно со стороны аэродрома. Что они там жгут, не могу понять. То ли мазут, то ли резину, то ли баллоны промывают. Ночью невозможно окна открыть».

Воняет какой-то жженой резиной, резюмирует визави. Пролетающие воздушные суда, помимо прочего, еще и, возможно, сливают керосин прямо на огороды.

«У нас уже ничего толком не растет, – жалуется мой респондент. – Ягода ужасная, с каким-то коричневым налетом. Кабачки собрали – они все в каких-то крапинках неприятного вида. Боимся есть то, что вырастили. Ладно, когда эти самолеты летают – мы попрячемся в дома. А как себя чувствуют собаки и кошки, которые на улице? Животные все в последнее время беспокойные стали».

Днем шум, вечером смрад. Керосин льется прямо на головы. Может, военные решили расширить аэродром за счет огородов и домов местных жителей? Не предупредив, правда, никого из них. Очень хочется разобраться, что же все-таки там происходит…

Андрей Канев