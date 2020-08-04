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Более 5 тыс хабаровчан вылечились от коронавируса
По данным минздрава региона, общее число заразившихся за время пандемии — 7 тыс. 861.
За сутки в крае зарегистрировано 102 новых случаев заболевания среди жителей городов Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, ряда районов края.
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Среди заболевших большинство в возрасте от 18-ти до 65-ти лет; 21 пациент старше 65-ти лет; 15 детей и подростков в возрасте от года до 17-ти лет.
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Среди вновь выявленных пациентов семь человек являются бессимптомными носителями, выявленными активно при проведении эпидемического расследования, у 45 процентов зафиксирована пневмония, остальные имеют признаки простудного заболевания.
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Все пациенты были в контакте с ранее выявленными лицами или обследованы по клиническим показаниям.
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Всего в крае зарегистрировано 7 тыс 861 случаев заболевания (рост +1,3% ко 2 августа 2020 года), 63 человека скончались. Излечились — 5 тыс 207 человек.
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«Активными» остается 2 тыс 591 случай заболевания, 17 человек — в тяжелом состоянии. Примерно у половины пациентов заболевание протекает в легкой форме; пневмония как проявление новой коронавирусной инфекции, зарегистрирована у 980 пациентов.
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Кроме того в стационарах края получают лечение 232 пациента с диагнозом «внебольничная пневмония» и отрицательным результатом обследования на COVID-19.
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Под медицинским наблюдением в настоящее время состоит около 2,2 тыс. бывших в близком контакте с заболевшими.
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В крае выполнено более 180 тысяч исследований на новый коронавирус.
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