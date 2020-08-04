Михаил Дегтярёв: надо открыть объекты спорта и культуры в районах с низкой заболеваемостью COVID-19

Врио губернатора края провел заседание очередного штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

В районах Хабаровского края с низкой заболеваемостью COVID-19 в ближайшее время предлагается открыть бассейны, спортивные залы, а также различные объекты культуры. Такое поручение на краевом штабе по коронавирусу дал Михаил Дегтярёв. Ранее было решено, что в подобных муниципалитетах откроются и пришкольные лагеря. С 1 августа уже началась организация их работы.

«В Николаевском районе за весь период пандемии было всего 16 заболевших, при этом стоит бассейн, стоят спортивные сооружения, закрыт музей. Люди не понимают, почему так происходит. Считаю, что с соблюдением всех противоэпидемических норм их нужно открывать», — подчеркнул Михаил Дегтярёв.

Главный санитарный врач региона Татьяна Зайцева отметила, что на ближайшем заседании рабочей группы по профилактике COVID-19 специалисты согласуют этот вопрос. По ее словам, «это можно сделать, но с условием, что муниципалитеты совместно с Роспотребнадзором обеспечат полный контроль за выполнением санитарных требований».

За прошедшие сутки в Хабаровском крае выявлено 102 новых случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, а всего с начала пандемии зафиксирован 7861 случай заражения. Показатель заболеваемости составил 598 случаев на 100 тысяч населения и впервые с начала эпидсезона превысил общероссийский. Однако коэффициент ежесуточного прироста снизился до 1,3%, темп распространения — до 0,93, что позволяет начать частичное снятие ограничений в районах, где не отмечалось большого числа заболевших.

Напомним, что ранее на заседаниях оперативного штаба Михаил Дегтярёв принял решение об открытии летних детских оздоровительных и пришкольных лагерей, а затем – о частичном снятии ограничений с кафе и ресторанов. Лагеря возобновили работу уже с 1 августа, до конца недели в них приедет 700 подростков. Точки общепита после тщательных проверок начнут принимать посетителей с 9 августа.