Как Сергей Фургал «разбазаривал» недра Хабаровского края

Из бывшего главы Хабаровского края, отстраненного Президентом от должности по недоверию, в ряде СМИ всё еще пытаются лепить образ «народного губернатора», облагодетельствовавшего местное население. Между тем факты говорят совсем не в его пользу: при Фургале регион был фактически отдан на разграбление.

За 22 месяца – с октября 2018 года по июль 2020 года – тот самый период, о котором сейчас по Сети гуляет немало небылиц о якобы совершенных «Фургалом и его командой» подвигах, в Хабаровском крае было выдано 350 лицензий на осуществление деятельности в сфере недропользования.

«Нет богаче и привлекательнее в качестве развития региона на Дальнем Востоке, чем Хабаровский край. У нас может в недостаточной степени, но экономика диверсифицирована. В регионе развита горнодобывающая, металлургическая и обрабатывающая промышленность. Только у нас на территории края стоят и самолеты и корабли. А еще имеются две железные дороги, морские порты и аэропорты. Транспорт в целом достаточно сильно развит. Также у нас ведется добыча полезных ископаемых», - не без гордости заявлял журналистам Сергей Фургал буквально полгода назад.

В ежегодном докладе регионального минприроды за 2019-й также особенно подчеркивалось, что «Хабаровский край входит в список ведущих регионов России по добыче полезных ископаемых». Не без гордости в отчете перечислены месторождения драгоценных и цветных металлов, каменного и бурого углей, подземных питьевых и минеральных вод, строительных материалов, а также указана разработка месторождений рудного и россыпного золота, россыпной платины, олова, каменного и бурого углей, минеральных вод и строительных материалов.

Казалось бы – идиллическая картина. Почти 9 тысяч человек, официально занятых в отрасли. 14,4 млрд рублей частных инвестиций только за 2019 год. 6,8 млрд рублей налогов от золотодобытчиков. Масса перспективных проектов, вложения в которые оцениваются числами с десятью нулями!

Но скрывает эта позолоченная ширма? Из 350-ти разрешений на недропользование, оформленных за время нахождения Фургала в кресле высшего должностного лица Хабаровского края, 82 (23%) выписаны компаниям с иностранными владельцами. 53 – в собственности граждан Китая, 29 – напрямую или через различные схемы и вовсе находятся в офшорах. Срок действия выданных лицензий варьируется от 2026-го до 2044 года.

Показателен майский инцидент, когда жители края обратились с петицией на имя тогда еще губернатора Фургала. Люди выразили опасения, что разработка золоторудных месторождений в южных территориях может губительно сказаться на численности амурского тигра.

В петиции было указано, что в бассейнах верхнего течения рек Дурмин, Обор, Кия и среднего течения реки Хор сосредоточена одна из последних в регионе полноценных группировок амурского тигра - и единственная, обитающая вне границ особо охраняемых природных территорий. По мнению авторов петиции, проведение взрывных работ при разработке карьера, сплошная вырубка леса, строительство объектов золотодобычи, загрязнение окружающей среды промышленными и бытовыми отходами, прокладка дороги круглогодичного действия приведут к резкому снижению популяции краснокнижных хищников.

Фургал тогда предпочел отмолчаться, бросив на амбразуру своего пресс-секретаря.

«У края полномочий тут практически нет. Лицензия на разведку и добычу компании выдана федеральным агентством по недропользованию. Край предоставил только участок для геологоразведочных работ. Отказывать в этом у минприроды оснований не было, так как все необходимые документы нам представили. При этом о месторождении известно давно, но разведки там не было и сколько там золота или руды можно лишь догадываться. Сейчас пришел новый инвестор, который только собирается это выяснить. Приступить к работам компания планирует в этом году, но речь в данном случае о минимальном воздействии на природу», - транслировала месседж своего шефа Надежда Томченко.

Сколько еще губернаторов сменится, пока деньги за освоение природных ресурсов региона продолжат уходить за границу? Участки, отданные под освоение иностранным компаниям, разбросаны по всему краю: это и Верхнебуреинский, и Николаевский, и Комсомольский, и Ульчский, и Аяно-Майский районы, а также районы им. Лазо и им. Полины Осипенко.

«На этой теме очень плотно сидел Золочевский (Юрий Золочевский, первый заместитель председателя правительства Хабаровского края по вопросам экономики – Прим. ред.). Сейчас вряд ли кто расскажет об этом открыто, но лицензирование недропользователей он практически замкнул на себя, все с ним согласовывали», - рассказал бывший чиновник министерства природных ресурсов Хабаровского края на условиях анонимности.

А появился в хабаровском правительстве Золочевский, напомним, вскоре после избрания Сергея Фургала. Сначала он был известен в регионе как банкир с неоднозначным прошлым, возможно причастный к историям с рейдерским захватом бизнесам. Позже стало известно о том, что Фургал состоит в близких отношениях с его падчерицей Виолеттой Тальковской. Эта информация, растиражированная федеральными телеграм-каналами, дала почву для сомнений в том, что отобран на свой пост Золочевский был исключительно по профессиональным качествам.

Отметим, что вскоре после ареста Фургала Золочевский поспешил ретироваться из Хабаровска и заявление об увольнении отправил почтой.