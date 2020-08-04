Еда без кварца в Хабаровске не пойдет

Мэрия не разрешает работу закусочных при отсутствии кварцевателей и термометров.

По информации пресс-службы мэрии кревого центра, хозяева хабаровских закусочных хотят открыть заведения, но не желают тратиться на кварцевые лампы и бесконтактные термометры.

Вопросы подготовки предприятий общепита к открытию, запланированному на 9 августа, обсудили сегодня в мэрии на заседании городского оперативного штаба по мониторингу и принятию экстренных мер, связанных с распространением COVID-19.

Как сообщил нач. управления торговли, питания и бытового обслуживания администрации Хабаровска Олег Тен, чтобы в грядущее воскресенье местные рестораны, кафе, закусочные и бистро смогли начать полноценную работу, мэрией в оперативном порядке подготовлен нормативно-правовой акт о реализации в городе постановления краевого правительства, регламентирующего деятельность общепита.

«Сейчас идет процедура согласования этого документа с прокуратурой и Роспотребнадзором. Бумага будет подписана уже завтра», — прокомментировал ход дела Олег Тен.

Он подчеркнул, что без этого документа заведения не смогут работать на законных основаниях. Но главным условием для их открытия является все-таки не наличие постановления, а то, насколько рестораторы готовы обеспечить неукоснительное соблюдение правил, разработанных для общепита Роспотребнадзором. Это целый свод предписаний, призванных обеспечить клиентам и коллективам предприятий общественного питания безопасность в условиях пандемии.

«На сегодняшний день мы получили уже около полусотни уведомлений от предпринимателей о том, что они приняли все рекомендованные противоэпидемические меры, готовы пройти предстартовую проверку и приступить к работе. В Хабаровске зарегистрировано почти шесть сотен предприятий общепита, но вот все ли они смогут принять гостей 9 августа – вопрос. В частности, небольшие сложности у нас возникли с мелкими закусочными. Их хозяева хотят открыть заведения, но не желают тратиться на кварцеватели (они должны размещаться на складах для обеззараживания продуктов) и бесконтактные термометры, наличия которых требует Роспотребнадзор. Стоимость каждого из этих приборов сравнительно невелика – от пяти тысяч рублей, однако «закусочники» тратиться на них не спешат. Мы разъясняем, что без выполнения этих требований работать нельзя. Накануне нам пришлось вернуть уведомления 15 предприятиям. Мы примем их обратно в случае устранения недочетов», — рассказал Олег Тен.

Председатель Совета по предпринимательству при мэре города, руководитель регионального представительства Федерации рестораторов и отельеров Андрей Веретенников, принимавший участие в заседании, пообещал оказать содействие городскому управлению торговли в решении этой проблемы.

«Наши предприниматели – люди ответственные, грамотные и трезво оценивают ситуацию. Думаю, все осознают, что требования Роспотребзнадзора необходимо выполнить. К открытию все владельцы и руководители городских предприятий общепита – те, кто действительно хочет работать — будут готовы в полном объеме», — подчеркнул Веретенников.

Завершая разговор о противоэпидемических мерах, Олег Тен отметил, что сотрудники профильного городского управления совместно с полицейскими и бойцами Росгвардии продолжают рейды по проверке соблюдения масочного режима на объектах отрасли.