Михаил Дегтярёв встретился с председателем краевой избирательной комиссии

Геннадий Накушнов рассказал об избирательных кампаниях, которые пройдут в регионе в 2020 году.

Подготовку к выборам, которые пройдут в регионе в этом году, обсудили врио губернатора Михаил Дегтярев и председатель краевой избирательной комиссии Геннадий Накушнов. В единый день голосования 13 сентября в 15 муниципальных образованиях состоятся 30 избирательных кампаний.

«Самая крупная из них – довыборы депутата законодательной думы края по 4-му одномандатному округу. На место в региональном парламенте на сегодняшний день претендуют 7 кандидатов, срок регистрации завершится 7 августа. В рамках этой кампании предстоит напряженная борьба», — рассказал Геннадий Накушнов.

Помимо этого, 13 сентября жители края проголосуют за кандидатов, претендующих возглавить Охотский, Вяземский и Аяно-Майский районы. Также состоятся выборы 11 глав поселений, в районах будут замещены 56 депутатских мандатов.

«Перед нами стоит задача организовать процессы так, чтобы голосование прошло максимально прозрачно. Будем вместе работать над тем, что бы все жители региона смогли сделать выбор и проявить свою гражданскую позицию. Надеюсь, что выборы на территории края пройдут на таком же высоком уровне, как и голосование по поправкам в Конституцию РФ. Хочу выразить благодарность сотрудникам избирательных комиссий за организацию Общероссийского голосования. Работа была проведена на высоком уровне: ни на одном из участков не было допущено нарушений законодательства, а также соблюдались все противоэпидемические меры», — подчеркнул Михаил Дегтярёв.

Стороны также рассмотрели вопрос о проведении избирательных кампаний 2021 года. Так, довыборы по Советско-Гаванскому одномандатному округу предлагается провести в апреле.

В сентябре 2021 года состоятся выборы в Государственную думу, а также выборы губернатора Хабаровского края.