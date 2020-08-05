Хабаровчане стали меньше болеть коклюшем и лихорадкой денге

Как сообщила главный специалист городского управления по физической культуре, спорту и здравоохранению Екатерина Царева, если не брать в расчет COVID-19 и внебольничную пневмонию, то в целом положение дел с давно известными всем инфекциями вполне благополучное.





В первом полугодии 2020 года медицинская статистика показывает снижение числа заболеваемости практически по всем основным позициям, за исключением гонореи: с января по июнь ею переболели 70 горожан, что на 16,6% больше, чем за аналогичный период 2019 года (тогда было зарегистрировано 60 случаев).





«Лидирующую позицию в структуре заболеваемости занимают острые кишечные инфекции – отмечено 2753 случая, однако это на 27,8% меньше, чем в прошлом году (3814). Уменьшилось и количество больных острым вирусным гепатитом – с начала года имели место всего 9 его случаев (в прошлом году – 11, произошло снижение на 18,4%). Преимущественно это был гепатит «А». Также зарегистрированы 143 случая хронических гепатитов (на 37,3% меньше, чем в прошлом году – 228 случаев). Чаще всего это был гепатит «С», - рассказала Царев

Порадовали медиков низкие показатели заболеваемости коклюшем. С начала 2020-го в Хабаровске им переболели всего трое человек, тогда как в 2019-м году таких пациентов было 50. А паротитом (свинкой) и корью в этом году горожане и вовсе не болели еще ни разу. Уменьшилось на 58,7% количество и случаев заражения скарлатиной – 102 против 247 в прошлом году.





Отмечено несколько случаев геморрагической лихорадки с почечным синдромом – ею грызуны, являющиеся переносчиками болезни, наградили шестерых хабаровчан (в прошлом году не было зарегистрировано ни одного случая). Лихорадкой денге переболело в пять с половиной раз меньше людей, чем в минувшем году (двое против 11 прошлогодних).





«Обстановка с заболеваемостью сифилисом и ВИЧ стабильна и опасений не вызывает, так как по обоим заболеванием отмечается снижение количества инфицированных. С начала года в Хабаровске зарегистрировано 20 случаев сифилиса, что на 48% меньше прошлогодних показателей (50 случаев), и 72 факта заражения вирусом иммунодефицита человека, что на 32,7% меньше, чем в 2019-м (107 случаев)», - отметила Екатерина Царева.

Не особо беспокоят горожан даже вши: в городе отмечено 140 случаев педикулеза против 173 прошлогодних. После «встречи» с клещами 9 хабаровчан заболели сибирским клещевым тифом (39 человек перенесли его в прошлом году, снижение составило 76,9%), а случай болезни Лайма – только один (в 2019-м их было 4).





Животные стали кусать жителей краевой столицы реже. С начала года был укушен 1151 человек (в 2019-м было покусано 1250 горожан), том числе 26 хабаровчан пришлись по вкусу диким зверькам (в минувшем году на зуб белкам, бурундукам, лисам и прочим лесным обитателям попали 28 человек).



