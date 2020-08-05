В Хабаровском крае будут обучать волонтеров-пожарных

В Хабаровском крае создан центр по обучению добровольных пожарных. Там волонтеров будут обучать бороться с лесными пожарами, пользоваться огнетушителями и мотопомпами, оказывать первую медицинскую помощь, проводить аварийно-спасательные работы и т.д. Центр является для Дальнего Востока первым подобным заведением.

«Идею организации Центра предложили добровольцы пожарной охраны из района имени Лазо, - рассказали в комитете правительства края по гражданской защите. - В рядах активистов сейчас состоят 48 отделений численностью 304 человека. У общественников встал вопрос обучения навыкам пожарного дела. Так и родилась идея создать отдельный ресурсный центр».

Деньги на организацию центра волонтеров-пожарных были получены из фонда президентских грантов, где концепция добровольческого брандмейстерства была признана одной из лучших региональных практик. Проект получил 1,6 миллионов рублей.

Занятия в центре бесплатные. «Народным огнеборцем» может стать любой гражданин, если ему исполнилось 18 лет, и он подходит по состоянию здоровья.