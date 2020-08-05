Хабаровские техникумы и колледжи получат 146 миллионов рублей

Четыре техникума и колледжа края получат государственную поддержку на обустройство кабинетов производственного обучения. В рамках федерального проекта "Молодые профессионалы" (по итогам конкурсного отбора на эти цели будет направлено 146,3 млн рублей. Средства поступят в 2021 году.

Как сообщили в министерстве образования и науки края, гранты на развитие материально-технической базы получит Хабаровский дорожно-строительный техникум. Здесь планируется создание четырёх мастерских по направлению "Обслуживание транспорта и логистика". Размер гранта составляет 30,9 млн рублей.





Такую же сумму получит Хабаровский колледж водного транспорта и промышленности. Средства пойдут на оборудование четырёх мастерских по направлению "Обслуживание транспорта и логистика".





Еще четыре кабинета производственного обучения по направлению "Сельское хозяйство" оборудуют в Хорском агропромышленном техникуме. На эти цели будет выделен грант в размере 39,5 млн рублей.

Наибольшая сумма - 44,9 млн рублей – выделена Губернаторскому авиастроительному колледжу. Средства планируется направить на создание четырех мастерских по направлению "Промышленные и инженерные технологии".



