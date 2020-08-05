65 человек скончались от С-19 в Хабаровском крае

Общее число заболевших — 7 тыс 961.

За сутки в крае зарегистрировано 100 новых случаев заболевания среди жителей городов Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, ряда районов края.

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Среди заболевших большинство — в возрасте от 18-ти до 65-ти лет; 26 пациентов старше 65-ти лет; пятеро детей и подростков в возрасте от пяти до 17 лет.

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Среди вновь выявленных пациентов девять человек являются бессимптомными носителями, выявленными активно при проведении эпидемического расследования, у 45 процентов зафиксирована пневмония, остальные имеют признаки простудного заболевания.

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Все пациенты были в контакте с ранее выявленными лицами или обследованы по клиническим показаниям.

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Всего в крае зарегистрировано 7 тыс 961 случай заболевания (рост +1,27% к 3 августа 2020 года), 65 человек скончались.

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«Активными» остается 2 тыс 539 случаев заболевания, 18 человек — в тяжелом состоянии. Примерно у половины пациентов заболевание протекает в легкой форме; пневмония как проявление новой коронавирусной инфекции, зарегистрирована у 996 пациентов.

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Кроме того в стационарах края получают лечение 226 пациентов с диагнозом «внебольничная пневмония» и отрицательным результатом обследования на COVID-19.

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Под медицинским наблюдением в настоящее время состоит около 2,2 тыс. бывших в близком контакте с заболевшими.

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В крае выполнено около 185 тысяч исследований на новый коронавирус.







