Хабаровский продавец умудрился продать несуществующий мотор

Житель Хабаровска работал менеджером по продажам в магазине техники. 28-летний молодой человек был по уши в долгах. Зарплаты для выполнения своих долговых обязательств ему, видимо, не хватало. Поэтому он пошел на мошенничество.

Хабаровчанин разместил в интернете объявление о продаже лодочного мотора, которого у него не было. Сумму он указал весьма привлекательную — она была гораздо ниже, чем сумма той марки «движка», которую он якобы продавал. Это объявление увидел житель Ванинского района, и связался с «продавцом». Мошенник потребовал предоплату в размере полной стоимости двигателя – 119 тысяч рублей. Ванинец перевел сумму. Мотор он так и не получил, после чего обратился в полицию.

Стражи порядка задержали мошенника. Тот во всем признался и возместил потерпевшему ущерб. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД по Хабаровскому краю.