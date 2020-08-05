Комсомольский авиазавод укомплектован заказами до 2028 года





Глава ОАК Юрий Слюсарь доложил Владимиру Путину о строительстве самолетов в Комсомольске-на-Амуре.

«В периметр Объединённой авиастроительной компании входит шесть, по‑моему, наших крупных, известных на весь мир компаний. Хотел от Вас услышать, как выстраивается работа по каждой из этих линий и, конечно, по новым продуктам, новым летательным аппаратам, новым самолётам», – обратился к Слюсарю глава государства.

Генеральный директор ОАК рассказал, что совместно с Министерством обороны и Министерством промышленности и торговли было подготовлено решение, которое предусматривает опережающую поставку авиационной техники. Это позволило увеличить загрузку военных предприятий фактически вдвое.

Особенно Слюсарь отметил, что самый крупный завод корпорации, расположенный в Комсомольске‑на‑Амуре, благодаря такому решению фактически вдвое увеличил загрузку в текущем периоде, и теперь до 2028 года включительно завод полноценно укомплектован заказами.

«Если взять ещё во внимание планируемые контакты по линии военно‑технического сотрудничества: Су‑35, я неоднократно Вам докладывал, на наш взгляд, это лучший самолёт. Конечно, продвижение его на внешний рынок сопряжено с большим количеством сложностей, наши коллеги‑конкуренты в этом смысле зачастую используют, на наш взгляд, нечестную конкуренцию и помимо честной и конкурентной борьбы используют прямое давление – и политическое, и санкционное, и персонализированное. Но мы уверены: наша техника лучшая, особенно оценить это могут те страны, которые сейчас покупают технику. Конечно, наша авиационная техника, на наш взгляд, наиболее конкурентоспособна сейчас. И пример Комсомольского завода показывает, как, собственно, у нас в этой ситуации это решение [опережающей закупки авиационной техники] сказалось на загрузке наших военных заводов», – подчеркнул Слюсарь.

Что касается гражданских самолетов, по поручению главы государства об использовании механизма государственных гарантий по поставке 59 самолётов «Сухой Суперджет», определены авиакомпании – покупатели самолётов. Только для компании «Аэрофлот» будет поставлено 22 самолета.

«Мы коллегам из «Аэрофлота» очень благодарны, потому что, конечно, понимаем: сейчас рынок авиационных перевозок практически вдвое снизился. Тем не менее они заказывают новые самолёты. Восемь самолётов забирают в этом году, 14 самолётов забирают в следующем году», – сообщил Юрий Слюсарь.

По мнению главы ОАК, 100‑местный самолёт «Сухой Суперджет», по сравнению с другими машинами наиболее востребован в период пандемии.

«Где вчера летали 200‑местные самолёты, сейчас востребованы 100‑местные самолёты. И он вполне вписывается в концепцию выполнения Вашего поручения по развитию регионального сообщения, минуя Москву, особенно в районах Дальнего Востока, Сибири», – отметил он.



