Госдолг Хабаровского края вырос на 8 миллиардов за период руководства Фургала

Когда Сергей Фургал баллотировался на пост губернатора Хабаровского края, одной из «фишек» его предвыборной программы стала нещадная критика Вячеслава Шпорта. Особенно политтехнологи кандидата от ЛДПР полюбили такую тему, как краевой долг. Взяли они эту проблему на вооружение и тогда, когда Фургал занял пост главы региона.

Гасить долг никто и не думал – просто народ получал удовольствие, когда в очередной раз в адрес Шпорта сыпались проклятия из-за «повешенных» на край кредитов. Сергей Фургал, тем не менее, продолжил финансовую политику своего предшественника. По данным Минфина РФ, с 1 октября 2018 по 1 июня 2020 года госдолг Хабаровского края увеличился с 49,636 млрд рублей до 57,926 млрд рублей.

Нетрудно посчитать: за время правления Фургала госдолг вырос более чем на восемь миллиардов рублей! Однако этот факт сторонники губернатора от ЛДПР предпочитают замалчивать.

В 2014 году край должен был государству 15,42 миллиарда рублей. В 2018 – уже 41,11 миллиард рублей. Берем калькулятор и резюмируем – если бы Фургал оставался и далее на посту губернатора региона, он бы набрал долгов гораздо больше, чем Шпорт.

«А почему обязательно набрал бы? Может, и погасил бы часть!», - скажет какой-нибудь человек. Нет, не погасил бы. При Фургале деньги просто нечем было отдавать, так как он и его окружение, пытаясь вести свои политические игры, полностью развалили экономику региона.

Хабаровский край ничего не зарабатывал, т.к. многие предприятия закрылись. Промышленность и продовольственная безопасность находятся сейчас в стадии регресса. И если Шпорт брал кредиты, чтобы быстрее развить то, что развивалось, то сейчас придется брать кредиты, чтобы пытаться оживить то, что умирает.