Cитуация с продовольственным рынком Хабаровского края ухудшается с каждым днем

Восторг от гражданского самосознания жителей нашего региона затмил многие важные проблемы. Стало как-то легче, уютнее и воздух чище, и дышится вольготнее. Свобода превыше всего… Пока кушать не захочется. Я извиняюсь за такой «облом» пафоса, но на то мы и люди, чтобы думать и анализировать.

А задуматься есть над чем. Надо задуматься что есть. В смысле кушать. Последние полтора года демократическая эйфория застилала нам глаза. Какой-то пропагандист запустил мысль, что нам ай как хорошо жилось в крае при «народном»-то губернаторе и его не менее «народных» министрах. Но сейчас, как выясняется, все несколько не так. Не совсем чтобы критично, ведь благодаря деятельности «проклятых» чиновников предыдущего периода мы сейчас не едим лебеду.

Но трезвонить в колокола уже надо. Или хотя бы звать «проклятых» обратно. Были среди них и профессионалы. Но их партийная принадлежность мгновенно стерла из людской памяти все заслуги и труды. Совершенно незаслуженно.

Планы и надежды

В 2017 году у многих предпринимателей края появилась большая надежда на развитие продовольственной отрасли. Основными проблемами тогда были обозначены: низкая рентабельность производства, высокий износ производственных мощностей, недостаточность сырьевой базы, низкая представленность местной продукции в торговых сетях как следствие отсутствующего диалога между ключевыми участниками рынка. Стали работать над решением проблем. Появились результаты.

Сухие цифры не дадут солгать: в 2017 году Хабаровский край занял второе место среди субъектов Дальнего Востока по развитию торговых сетей (первой оказалась Камчатка). На 30 процентов стало больше социально ориентированных объектов торговли.

В 2018 году запущен проект «Народная карта – Наш выбор 27». Это крупнейшая социальная акция, которая повлияла на снижение цен, в том числе на социально значимую продукцию и лекарства. Напомним: в рамках данного проекта держателям карты предоставлялась скидка на продукты (от 3 до 25%). Около четырехсот тысяч жителей края пользовались «народной картой». Множество предпринимателей, оценив перспективность проекта, решили поддержать бренд «Наш выбор 27».

Власть напрямую общалась с коммерсантами: при комитете пищевой и перерабатывающей промышленности Хабаровского края собирались рабочие группы с представителями торговой и промышленной отраслей бизнеса; устраивались презентации новой продукции; велся диалог для решения проблем. Краевой сельскохозяйственный фонд финансово поддерживал производителей.

Спасение завода

За 2017 год было выпущено 23 новых наименования продукции. Выполнена модернизация оборудования на сумму более 190 миллионов рублей. Рост объемов производства составил 2,7%. Выведено на экспорт 5 краевых производителей. По итогам 9 месяцев 2017 года оборот производства пищевой продукции вышел на первое место по ДФО (102,9%). А поступление в бюджет налогов от представителей торговой, пищевой и перерабатывающей промышленности составил 11 миллиардов рублей, что оказалось на 5,8% больше, чем за 2016 год.

В крае проводились сельскохозяйственные ярмарки, где цены снижались на 10% в счет снижения арендной платы. Организовывались выставки-ярмарки «Наш выбор 27» со снижением цен на продукты до 50%. Были достигнуты договоренности с поставщиками мясной продукции и торговыми сетями по снижению цен в период эмбарго бразильского мяса. Объявлен меморандум по заморозке цен на хлеб.

В планах было создание оптово-распределительных центров на базе действующих и новых предприятий, создание продовольственных рынков в районах Хабаровска и объединение в один бренд всей пищевой промышленности региона. Многие проекты обязаны своей жизнью тогдашнему председателю комитета потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности Хабаровского края Николаю Крецу. Мы, кстати, вышли с ним на связь, чтобы получить комментарий, но разговаривать на эту тему Крецу отказался.

Между тем за два года работы возглавляемого им ведомства на рынок края вышли десятки новых видов продукции, были запущены линии производства продукции «Кусун» на базе краевых предприятий. Производители начали выходить на экспорт и увеличивать мощности. Резко увеличилась представленность продукции в торговых сетях. Только за первый год реализации проекта «Наш выбор 27» производство некоторых видов продукции выросло более чем на 5%.

Одно из старейших предприятий в Комсомольске-на-Амуре (хлебозавод №3) находилось в предбанкротном состоянии. Его удалось спасти, когда в комитете потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности нашли инвестора.

Производство гибнет

После прихода Сергея Фургала к власти все эти проекты оказались похоронены. Новая власть, уничтожив «наследие Шпорта», ничего не смогла дать взамен. С представителями бизнеса на системной основе больше никто не встречался. На суд публики представлялись (и представляются) лишь некие рапорты. Такая форма «отчетности» полюбилась руководству министерства сельского хозяйства в лице Александра Шкурина и его заместителя Ольги Кравчук.

На самом деле сельскохозяйственное и промышленное производство демонстрирует отрицательную динамику. То есть попросту гибнет. По данным сайта официальной статистики поголовье крупного рогатого скота с 2018 года сократилось на 8%, производство продукции животноводства в среднем на 6% (в плюсе только яйца и мед). Производители теперь представлены сами себе – никто с ними не встречается и никто их не поддерживает.

Проблема доставки сырья остро стоит для хлебопеков и прямо влияет на стоимость конечного продукта. Во время подписания меморандума с хлебозаводами занимающий в то время должность губернатора Сергей Фургал пообещал выделить деньги на субсидию для отрасли. Однако деньги так и не были выделены. После представленного расчета потребности финансов средств в краевом бюджете не нашлось.

Можно привести еще очень много цифр. Например, что по сравнению с 2018 годом в 2019 году на 52% сократился сбор зерновых, на 42% сбор картофеля, на 25,5% сбор овощей, на 30% - кормовых культур. В производстве пищевых продуктов за этот же период также наблюдается регресс. Выдержки из статистики. Молочных напитков произведено только 82,5%, молока – 74,8%, колбасных изделий – 95,5%, хлебобулочных изделий длительного хранения – 68,8%, кондитерских изделий – 91% и многое другое. В целом положительную динамику показывает только производство рыбной продукции всех категорий.

Теперь именно нам придется разгребать наследие «народного» губернатора – снова пытаться поднимать промышленность, поддерживать бизнес, искать инвесторов. Опять, как и раньше, трудиться в поте лица, а не заниматься примитивным популизмом.

Игорь Кабанов