Хабаровчане могут проголосовать за лучший двор и подъезд

В Хабаровске началось онлайн-голосование конкурса «Лучший двор, лучший подъезд». На конкурсе представлено восемь номинаций: «лучшая цветочная клумба», «лучший двор более 80 квартир», «лучший двор до 80 квартир», «лучший двор ТСЖ», «лучший МКД», «лучший подъезд ТСЖ», «лучший подъезд, отремонтированный собственниками», «МКД высокой гражданской активности».

Общий призовой фонд составляет 480 тысяч рублей. Всего подано 264 заявки. Голосование продлится до 9 августа, а итоги конкурса будут подведены в конце этого месяца.

Голосование проходит на официальном портале администрации Хабаровска в разделе «Опросы». Конкурс «Лучший двор, лучший подъезд» в Хабаровске проводится с 2002 года и с каждым годом заявок становится все больше.